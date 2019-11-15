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Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

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Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла. В летние и весенние месяцы содержание

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.

В летние и весенние месяцы содержание кислорода на Красной планете увеличивается, как правило, на 30%, а в осенний период возвращается к стандартным значениям. Однако нынешние колебания нельзя объяснить этим сезонным циклом. Ученые также исключают образование кислорода из-за распада молекул воды, так как марсианская атмосфера попросту не содержит в себе нужного количества этого элемента. Углекислый газ тоже вычеркивается, так как его распад длится очень медленно.

В качестве источника газа может выступать грунт, но этим невозможно объяснить пропажу кислорода в осенние месяцы. Исследователи предполагают, что данный процесс может быть связан с наличием микроорганизмов на Марсе, однако доказать это они пока не могут.

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