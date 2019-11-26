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Чешский писатель возмутился «напоминаниями о советских успехах» в Москве

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Войтех Юрик, писатель и художник из Чехии, посетил недавно столицу России и был возмущен наличием в ней «напоминаний об успехах СССР». Согласно словам

Войтех Юрик, писатель и художник из Чехии, посетил недавно столицу России и был возмущен наличием в ней «напоминаний об успехах СССР».

Согласно словам чешского путешественника, ему с детства не нравились уроки русского языка, на которых постоянно рассказывали о величии Советского Союза. Однако он не ожидал увидеть в Москве огромное количество «красных звезд, памятников Ленину, серпов и молотов, а также другой атрибутики СССР». Ему также показался «отвратительным» Мавзолей, расположенный на Красной площади.

Однако в конце чех назвал российскую столицу хорошим городом. Он погулял по нескольким ее паркам и посетил ГУМ, где выпил кофе с блинами. Юрик добавил, что остался рад тому, что ему удалось увидеть Москву собственными глазами, причем совершенно бесплатно.

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