Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Бой Альвареса против Ковалева принес меньше, чем поединок с Джейкобсом

Дата:
Организаторам поединка между российским боксером Сергеем Ковалевым и уроженцем Мексики Саулем Альваресом удалось собрать на продаже билетов 8,173 милл

Организаторам поединка между российским боксером Сергеем Ковалевым и уроженцем Мексики Саулем Альваресом удалось собрать на продаже билетов 8,173 миллиона долларов, что оказалось меньше их прогнозов.

Согласно статистическим данным, опубликованным невадской Спортивной комиссией, данный исторический для мексиканца бой принес организаторам на полмиллиона долларов меньше, чем предыдущий поединок спортсмена, в рамках которого он бился с Дэниэлом Джейкобсом. Возможно, именно по этой причине Альварес не собирается оставаться в полутяжелом весе, а планирует снова вернуться в средний.

Напоминаем, что первый бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным смог собрать кассу в размере 19 миллионов долларов. Не исключено, что в следующем поединке мексиканец как раз таки собирается новь выступить против спортсмена из Казахстана.

Новости по теме:

  1. В Светлогорске женщина избила навязчивого ухажёра
  2. На избившего росгвардейца жителя Апатитов заведено уголовное дело
  3. В Брянской области будут судить разгласившую коммерческую тайну женщину

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Американские СМИ посоветовали не шутить с российскими С-400

На премьере фильма «Текст» случайно встретились Ксения Собчак и Максим Виторган

Александра Захарченко убили Чебурашкой в камуфляже

Сегодня день рождения основателей популярного шоу «Городок»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках