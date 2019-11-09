Бой Альвареса против Ковалева принес меньше, чем поединок с Джейкобсом

Организаторам поединка между российским боксером Сергеем Ковалевым и уроженцем Мексики Саулем Альваресом удалось собрать на продаже билетов 8,173 миллиона долларов, что оказалось меньше их прогнозов.

Согласно статистическим данным, опубликованным невадской Спортивной комиссией, данный исторический для мексиканца бой принес организаторам на полмиллиона долларов меньше, чем предыдущий поединок спортсмена, в рамках которого он бился с Дэниэлом Джейкобсом. Возможно, именно по этой причине Альварес не собирается оставаться в полутяжелом весе, а планирует снова вернуться в средний.

Напоминаем, что первый бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным смог собрать кассу в размере 19 миллионов долларов. Не исключено, что в следующем поединке мексиканец как раз таки собирается новь выступить против спортсмена из Казахстана.