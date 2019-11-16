Боец ММА из Бахрейна сломал ногу в поединке против литовца

В недавнем турнире Brave FC встретились Хуссейн Аяд Абдулла из Бахрейна и литовец Маттис Жаровса.

Однако бой для Абдуллы закончился неожиданно и весьма болезненно. На второй минуте первого раунда, после серии ударов ногами, Абдулла во время пробития правого лоу-кика встретился с блоком и сломал себе ногу.

Этот инцидент был записан на видео и впоследствии опубликован в Сети. На записи можно увидеть, как неестественно сгибается повреждённая нога во время удара и раздаётся неприятный страшный хруст костей.

Абдула считался фаворитом боя. Его дебют состоялся в 2014 году, однако участвовать в поединках на постоянной основе он начал лишь год назад. За это время он выиграл три боя, каждый из них в первом раунде.