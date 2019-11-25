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Барнаульская модель стала финалисткой международного конкурса красоты

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Русская красотка Лиза Катаева из Барнаула смогла занять первое место в номинации «Мисс талант» в рамках конкурса красоты Miss Model of the World, прош

Русская красотка Лиза Катаева из Барнаула смогла занять первое место в номинации «Мисс талант» в рамках конкурса красоты Miss Model of the World, прошедшего в КНР.

Теперь барнаульской красавице удастся принять участие в финале международного конкурса моделей. На промежуточном этапе она появилась перед жюри и зрителями в ослепительном дизайнерском наряде, украшенном стразами, бисером и другими элементами дизайна. Во время одного из выходов она также надела на себя уникальную шубку, изготовленную из меха песца, кролика и енота.

Татьяна Баева, сотрудница одного из модельных агентств Барнаула, отметила, что Катаева впервые за всю историю состязания смогла не только стать вице-мисс, но и победить в дополнительном конкурсе, показав свой невероятный талант.

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