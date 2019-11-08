Атакующее трио Манчестер Юнайтед дает надежду Сульшеру

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил форвардов Антони Марсьяля, Маркуса Рашфорда и Мейсона Гринвуда после их безжалостной игры против белградского «Партизана». Матч проводился в рамках Лиги Европы и завершился со счетом 3:0 в пользу англичан.

Юный Гринвуд открыл счет, а на 33-й минуте после впечатляющего прохода Марсьяль увеличил разрыв. Это первая игра, в которой англичанам удалось забить дважды в первой половине матча в этом сезоне.

Мощный удар Рашфорда через четыре минуты во втором тайме решил исход матча.

«Я очень доволен их игрой, все три гола были высочайшего класса. Мейсон проявил отличное самообладание… Антони, пожалуй, лучший игрок матча. И я обрадовался, когда Маркус забил левой ногой. Ему нужно больше практиковать левые голы, он часто находится на этой позиции, может атаковать с обеих сторон. Это небольшой пример того, как мы хотим играть. Конечно, все зависит и от команды-соперника», — заявил Сульшер.

Единственным минусом для него стала травма лодыжки полузащитника Скотта Мактоминея на заключительных минутах матча.

22-летний игрок был в первом составе команды все 11 матчей этого сезона, но может пропустить воскресную игру против Брайтон энд Хоув Альбион.

«Это выглядело не очень хорошо», — добавил Сульшер. «Он повредил внутреннюю сторону лодыжки. Он сказал, что останется на поле, но ему пришлось уйти. Надеюсь, ему удастся восстановиться до воскресенья, но я не уверен».