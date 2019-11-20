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Андрей Разин пообещал разоблачить Кудрявцеву из-за её конфликта с Шепелевым

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Несколько дней назад между ведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым возник конфликт. Началось всё с того, что Шепелев опубликовал в Instagram ф

Несколько дней назад между ведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым возник конфликт.

Началось всё с того, что Шепелев опубликовал в Instagram фотографию с возлюбленной, а некоторые пользователи Сети высказались, что девушка является прикрытием. В ответ Дмитрий сообщил, что для прикрытия использовал бы Кудрявцеву, но та занята. Лера отреагировала на его слова и начала угрожать, что знает неприятные сведения о жизни Дмитрия, о которых умалчивает только из-за его и Жанны Фриске сына Платона.

В конфликт вмешался продюсер Андрей Разин, который принял сторону Шепелева. Как считает Разин, Дмитрию и без того нелегко после смерти жены и многолетнего воспитания сына в одиночестве. Он сообщил, что устроит Кудрявцевой «такое», что ей мало не покажется.

И, вероятно, Разину действительно есть что рассказать, так как он был знаком с Лерой достаточно давно и знает о том образе жизни, что она вела до того, как очутилась в столице. Поэтому продюсер советует Кудрявцевой успокоиться и перестать задевать Шепелева.

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