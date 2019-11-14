Анастасия Заворотнюк поборола рак и идет на поправку

Благодаря дорогим лекарствам, талантливым медикам и помощи со стороны Татьяны Навки киноактриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начала идти на поправку.

Данную информацию рассказал источник, принимавший участие в шоу «Ледниковый период». Сначала он опроверг сведения о том, что у артистки якобы нет рака и все это является пиар-кампанией – Заворотнюк действительно борется с болезнью, которую удалось вовремя диагностировать, поэтому ее ситуация отличается от случая Жанны Фриске.

С помощью лучших клиник мира и врачей Заворотнюк смогла справиться с болезнью и сейчас идет на поправку. Источник добавил, что ее жизни в настоящий момент ничего не угрожает. Немалую роль в этом сыграла Татьяна Навка, которая привлекла все свои связи, чтобы вылечить киноактрису.

На сегодняшний день последним видео, опубликованным в аккаунте Анастасии в Instagram, является тизер передачи «Однажды», где она стала одной из главных героинь повествования.