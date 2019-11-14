Амулеты от primetytut.ru – значение славянских оберегов

Согласно древним старославянским традициям, амулеты и обереги, подробней читайте primetytut.ru – средство защиты от негативной энергетики, болезней и других невзгод. Мужчины носили талисманы, будучи уверенными в том, что это принесет им удачу в бою, на охоте и в любви. Почти каждый амулет был связан с именем определенного языческого бога, который покровительствовал владельцу оберега.

Сварожич

Это один из самых сильных мужских славянских оберегов. Сварожич – сын Сварога, верховного бога-кузнеца, который подарил людям огонь. Основные черты амулета:

изготавливается из древесины или металла;

шнурок, с помощью которого оберег надевается на шею, должен быть сделан из хлопковых или льняных нитей;

на самом талисмане изображен символ божественного пламени, подаренного Сварогом человеческому роду.

Амулет избавляет своего владельца от негативных мыслей, дарует ему мудрость и спокойствие, помогает принимать правильные решения.

Духобор

Талисман, на котором изображен символ Духобор, подойдет далеко не каждому. Это мощный оберег, полностью уничтожающий отрицательную энергию. Поэтому носить его могут лишь по-настоящему чистые, добрые и искренние люди – человека, полного негатива, Духобор делает слабым. Амулет исцеляет от болезней, пробуждает жизнь и укрепляет дух. Но для того, чтобы Духобор обладал этими свойствами, его нужно правильно изготовить:

символ следует вышить на ткани или выковать из серебра;

перед тем, как начать работу над оберегом, необходимо вымыть руки;

если это вышивка, рекомендуемые цвета – черный и красный.

Во время изготовления следует думать о силе амулета и верить в его свойства.

Родимич

Род – бог, создавший мир и всех его обитателей. Мужской славянский оберег Родимич символизирует неразрушимую связь родителей и детей, в частности – отцов и сыновей. Этот амулет придает мужества, уверенности и мудрости. Поэтому талисман может стать отличным подарком для военнослужащих, работников полиции, руководителей на высоких должностях. Если отец подарит Родимич сыну, то вместе с оберегом передаст ему свои знания и жизненный опыт, которые пригодятся юноше в будущем.

Алатырь

Другие названия талисмана – Око Рода и Крест Сварога. В древнеславянской мифологии Алатырь – священный камень, находящийся в центре мира и обладающий огромной силой. Оберег символизирует солнце, олицетворяет саму жизнь и ее многообразие, связывает мир живых, мертвых и царство богов. Его черты:

Алатырь изготавливается из серебра;

символ представляет собой 8-конечную звезду, лучи которой направлены к небу и земле одновременно;

талисман примиряет врагов и разрешает конфликты.

Обычно Алатырь делали не для себя, а в качестве подарка близкому другу или врагу. Преподнести кому-либо этот оберег – значит продемонстрировать свои добрые намерения.

Валькирия

Еще один талисман, в древности оберегавший воинов. Изначально Валькирия – персонаж скандинавской мифологии, дева, которая относит погибших в сражении в Вальхаллу. У древних славян эта героиня стала ассоциироваться в целом с самой почетной смертью – гибелью от вражеского оружия в битве. Оберег с символом Валькирии наделяет надевшего его воина благородством, честью, мудростью и чувством справедливости; избавляет от слепой ярости и отравляющего гнева.

Ратиборец

Большое количество славянских оберегов для мужчин связано с культурой воинов, так как защита своей семьи и родной земли – традиционно мужское предназначение. Амулет Ратиборец дарили юным парням тогда, когда для них приходило время взрослеть, становиться храбрыми и ответственными.

Оберег делает владельца мудрым и сильным, направляет во время принятия непростых решений и дарит знания и опыт предков. Однако Ратиборец помогает только тем, кто по-настоящему этого достоин.

Секира Перуна

Перун – бог-громовержец, творец молний, покровитель воинов. Его секира стала еще одним оберегом для тех, кто посвятил свою жизнь битвам и сражениям. Но этот амулет помогает не только в боях. Оберег можно назвать универсальным – он подойдет и людям, далеким от военного дела.

Секира Перуна помогает бороться с препятствиями на жизненном пути, придает упорство, стойкость и целеустремленность. Обереги – важный элемент древнеславянской культуры. Изображенные на них символы обладают огромной силой и могут влиять на человека, но только при условии веры в это.