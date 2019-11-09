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НАУКА

Американские химики научились делать водку из воды и воздуха

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Команда специалистов из американской компании Air Co смогла создать водку, использовав лишь воздух и воду. Опыт был осуществлен на базе применения воз

Команда специалистов из американской компании Air Co смогла создать водку, использовав лишь воздух и воду. Опыт был осуществлен на базе применения возобновляемых источников электроэнергии.

Благодаря новой технологии можно будет не только создавать «продукты из воздуха», но и спасти человечество, которому угрожает глобальное потепление. По словам Стаффорда Шихана, одного из исследователей, разработанный ими процесс во многом схож с фотосинтезом у растений. С помощью особого конверсионного реактора удается вырабатывать 10 процентов необходимого раствора в воде без формирования каких-либо твердых компонентов.

Затем полученный раствор превращают в 96,5-процентный этанол. Используя определенные химические процессы, специалисты очищают спирт, а потом разбавляют его, превращая в 40-процентную водку. Этот процесс обходится без посадки зерновых культур и сложной перегонки, необходимой для удаления различных примесей. Оборудование при этом работает на основе солнечной энергии.

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