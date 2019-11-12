Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Алла Пугачева нашла замену Максиму Галкину на премьере фильма «Грех»

Дата:
Алла Пугачева посетила в Москве премьеру фильма «Грех» режиссёра Кончаловского. Так как Пугачева уже давно практически перестала посещать св

Алла Пугачева посетила в Москве премьеру фильма «Грех» режиссёра Кончаловского.

Так как Пугачева уже давно практически перестала посещать светские мероприятия, на любом подобном редком выходе к ней всегда пристальное внимание. Для премьеры Алла Борисовна выбрала чёрный элегантный костюм, состоящий из брюк, пиджака и шляпки. Образ был дополнен массивными цепями на шее и ярким макияжем.

Как обратили внимание СМИ, на красной дорожке Примадонна появилась без своего супруга Максима Галкина. Впрочем, скучать в одиночестве ей долго не пришлось. Когда Пугачева начала позировать фотографам, к ней присоединился актёр Александр Домогаров, заявивший, что он «хочет к ней».

Таким образом, пара была запечатлена в обнимку на нескольких фотографиях.

Новости по теме:

  1. Израиль прогнал подлодку ВМФ России
  2. В Ставрополе ведутся поиски пропавшей 16-летней школьницы
  3. В Башкирии воспитательница детского сада утонула в бассейне

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

ВКС РФ получили два новейших истребителя МиГ-35

Елена Темникова рассказала о романе Максима Фадеева и Ольги Серябкиной

В Набережных Челнах пара насиловала горожан в сауне и вымогала деньги

Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках