Алла Пугачева нашла замену Максиму Галкину на премьере фильма «Грех»

Алла Пугачева посетила в Москве премьеру фильма «Грех» режиссёра Кончаловского.

Так как Пугачева уже давно практически перестала посещать светские мероприятия, на любом подобном редком выходе к ней всегда пристальное внимание. Для премьеры Алла Борисовна выбрала чёрный элегантный костюм, состоящий из брюк, пиджака и шляпки. Образ был дополнен массивными цепями на шее и ярким макияжем.

Как обратили внимание СМИ, на красной дорожке Примадонна появилась без своего супруга Максима Галкина. Впрочем, скучать в одиночестве ей долго не пришлось. Когда Пугачева начала позировать фотографам, к ней присоединился актёр Александр Домогаров, заявивший, что он «хочет к ней».

Таким образом, пара была запечатлена в обнимку на нескольких фотографиях.