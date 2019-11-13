Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

Фигуристка Алина Загитова получила награду «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

Своей победе Алина очень рада, как она заявила во время церемонии вручения наград, для неё это является большой честью. Фигуристка выражает благодарность Glamour, своим друзьям, а так же всем, кто проголосовал за неё.

Загитова в этом году участвовала в этапе Гран-при, состоявшемся во Франции, и заняла второе место. 22-24 ноября она выступит в Японии.

Кроме Загитовой, в списке претендентов на звание находились Юлия Ефимова, занимающаяся профессиональным плаванием, фехтовальщица Софья Великая и лёгкоатлетка Мария Ласицкене.

Конкурс «Женщина года» от Glamour впервые был проведён в 2005 году. В прошлом году победительницей в аналогичной номинации стала двукратная чемпионка России по боксу Светлана Солуянова.