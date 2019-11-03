Александру Градскому исполняется 70 лет

Народному артисту России Александру Градскому 3 ноября исполняется 70 лет. Градский считается основоположником русского рока, сумевший сделать это музыкальное направление популярным.

Свою карьеру в музыке Градский начал в 1965 году в группе «Славяне», когда рок ещё и для западных стран был новинкой. Уже через год он собрал другую группу — «Скоморохи», а также принимал участие и в «Скифах». В этом же 1966 году вышел его первый хит «Синий лес».

В 1970-х годах Градский принимает участие в создании фильма Кончаловского «Романс о влюбленных», выступая в качестве автора музыки и исполнителя. Благодаря работе в кино у Градского появился и его главный хит, своеобразная «визитная карточка» — песня «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе».

Градский принимал участие в создании не только художественных фильмов, но и в детских, а также зарубежных проектах. Кроме того, он написал несколько рок-опер, в которых вместе с ним спели и многие звёзды российской сцены.