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Жительница Хакасии попыталась выколоть глаза сыну после ссоры с мужем

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На жительницу населенного пункта Таштып было заведено уголовное дело, так как ее подозревают в попытке выколоть глаза своему 5-месячному ребенку. В Уп

На жительницу населенного пункта Таштып было заведено уголовное дело, так как ее подозревают в попытке выколоть глаза своему 5-месячному ребенку.

В Управлении СК РФ по Республике Хакасия сообщили о том, что вчера, 26 октября, женщина сильно поругалась с супругом на почве ревности, а затем нанесла малышу травмы глаз, желая отомстить мужу. Мальчика доставили в ближайшее медицинское учреждение, а его мать отправили в отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Если вина матери будет доказана, то ей может грозить тюремное заключение.

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