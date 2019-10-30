Юлия Барановская сообщила о тяжёлой болезни Андрея Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман и рассказала об отношении её бывшего супруга, футболиста Андрея Аршавина, к их детям.

Всего у Барановской от Аршавина трое детей, рождённые в 2005, 2008 и 2012 годах. Рассталась пара в то время, когда Юлия была беременна третьим ребёнком.

Барановская рассказала, что со своими детьми футболист не виделся около шести лет, при этом она никогда не запрещала встреч между ними. Юлия выразила мнение, что человек, не желающий общаться со своими детьми, тяжело болен ментально.

Как отмечает ведущая, она не скрывала от детей причину, почему они больше не видят отца, и со временем они приняли его исчезновение.

Но в начале 2019 года, после того, как Аршавин расстался с новой женой, он внезапно изъявил желание начать встречаться с детьми от Барановской, и начал публиковать с ними совместные снимки. Как считает Юлия, он действительно любит своих детей, однако у футболиста нет никакой ответственности.