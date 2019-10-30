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Во Владикавказе девушки ограбили подругу-инвалида на глазах прохожих

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В городе Владикавказ девушки в возрасте 17 и 18 лет украли у своей подруги-инвалида дорогое мобильное устройство на глазах прохожих. Преступницы решил

В городе Владикавказ девушки в возрасте 17 и 18 лет украли у своей подруги-инвалида дорогое мобильное устройство на глазах прохожих.

Преступницы решили прогуляться вместе со знакомой по городу, чтобы выведать у нее пароли и коды от нового смартфона. Для этого они отвлекали ее и всячески запутывали. Получив всю необходимую информацию, одна из девушек выхватила гаджет из рук потерпевшей и скрылась вместе с подругой.

Прохожие, ставшие очевидцами произошедшего, сразу же вызвали полицейских. Позднее воровки были задержаны стражами правопорядка. Девушки дали признательные показания, отметив, что собирались продать устройство, а полученные деньги потратить. Девайс был возвращен законной хозяйке.

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