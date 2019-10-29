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Внук саудовского шейха отказался посещать Чечню из-за Кадырова

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Некоторое время назад между внуком бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салихом возник конфликт с главной Чечни Рамзаном Кадыровым.

Некоторое время назад между внуком бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салихом возник конфликт с главной Чечни Рамзаном Кадыровым.

Обвинение Кадырова в том, что ваххабиты являются убийцами сподвижников пророка Мумаммеда, вызвало резкую критику со стороны Салиха, который сообщил об этом в Twitter.

Для обсуждения возникших вопросов Салих был приглашён в Чечню советником Кадырова Адамом Шахидовым. Он сообщил, что Кадыров щедрый и уважает гостей. Однако Салих ответил категорическим отказом.

Согласно его словам, он не желает находиться рядом с руководителем, взявшем в союзники Путина. После этого он предложил продолжить дискуссию в Twitter. Шахидов переносить диалог в соцсеть не захотел, и в ответ сообщил, что посещение Чечни Салихом пошло бы ему на пользу.

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