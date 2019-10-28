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В Японии футбольная команда забила два гола с центра поля за минуту

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В рамках игры между японскими футбольными клубами «Эхимэ» и «Ямагата» случилось необычное событие: футболисты смогли забить два гола с центра поля все

В рамках игры между японскими футбольными клубами «Эхимэ» и «Ямагата» случилось необычное событие: футболисты смогли забить два гола с центра поля всего за 60 секунд.

Во второй половине матча игрокам «Ямагаты» удалось перехватить мяч у соперников. В этот момент времени вратарь «Эхимэ» ушел далеко от своих ворот. Футболист, недолго думая, ударил по мячу, забросив его прямиком в пустые ворота противника.

Затем уже через минуту второй футболист из той же команды пнул по мячу с центра поля и забил гол. В результате «Ямагата» победила в игре со счетом 3:0. Скорее всего, тренер «Эхимэ» теперь дважды подумает, прежде чем снова ставить Окамото Масахиро за ворота.

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