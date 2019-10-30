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В Великобритании женщина родила спустя 10 недель после того, как у неё отошли воды

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С 24-летней Лорен Миддлтон из Лидса во время беременности произошёл довольно редкий случай, изрядно напугавший женщину. Всего на 26-й неделе беременно

С 24-летней Лорен Миддлтон из Лидса во время беременности произошёл довольно редкий случай, изрядно напугавший женщину.

Всего на 26-й неделе беременности у неё отошли воды. Так как срок был слишком маленьким, Лорен заволновалась и вместе с мужем сразу же отправилась в больницу.

После обследования выяснилось, что роды сейчас даже и не планируют начинаться. Врачи сообщили, что у Лорен произошёл преждевременный разрыв плодных оболочек, который бывает всего в 3% случаев беременности. После трёх дней нахождения в больнице женщина была выписана с условием дважды в неделю приезжать на обследование.

Роды начались на 35-й неделе, на две недели раньше предсказанного врачами срока. У новорождённого мальчика, названного Арчи, сразу же обнаружились проблемы с дыханием и пневмония, но в скором времени его, абсолютно здорового, отпустили домой вместе с матерью.

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