В Великих Луках найдены трупы молодых девушки и парня

24 октября в Великих Луках были найдены тела молодого человека и девушки.

Как сообщается, трупы были обнаружены под железнодорожным мостом на берегу Ловати, неподалёку от «Водоканала», около 19 часов вечера. Прохожие, заметившие тела, тут же вызвали правоохранительные органы.

Руководитель Следственного отдела Станислав Кожевников сообщил, что в настоящее время личности погибших ещё не установлены. По его словам, парню и девушке примерно 20 лет на вид, они были одеты по сезону. Уточняется, что до обнаружения тела пролежали под мостом около суток.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, однако Кожевников отмечает, что на телах отсутствуют видимые признаки насильственной смерти. Расследование продолжается.