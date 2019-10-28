Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Тамбове неадекватный таксист разбил 12 автомобилей

Дата:
Есть видео
Вечером 25 октября в Тамбове таксист, находящийся в неадекватном состоянии, повредил 12 автомобилей. Инцидент произошёл на улице Мичуринской в районе

Вечером 25 октября в Тамбове таксист, находящийся в неадекватном состоянии, повредил 12 автомобилей.

Инцидент произошёл на улице Мичуринской в районе дома №130. По словам очевидцев, таксист словно бы задремал за рулём и по очереди въезжал в припаркованные машины. Его действия были сняты на видео.

Судя по всему, очевидцы сумели остановить неадекватного водителя и достать его из-за руля.

Большинство пользователей Сети предположили, что виновник инцидента находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждают и фотографии машины таксиста, в дверце которой видны шприцы и пакет с неизвестным содержимым.

Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

В Тамбове неадекватный таксист разбил 12 автомобилей

Новости по теме:

  1. Студентке сломали челюсть в кафе из-за парня
  2. Видео: Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
  3. В «Останкино» предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Самолет «Победы» зацепил крылом пожарную машину в аэропорту Пулково

В американской тюрьме скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон

В Киеве сообщили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Возле границ РФ пролетел бомбардировщик США, способный нести ядерное оружие

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках