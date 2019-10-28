В Тамбове неадекватный таксист разбил 12 автомобилей

Вечером 25 октября в Тамбове таксист, находящийся в неадекватном состоянии, повредил 12 автомобилей.

Инцидент произошёл на улице Мичуринской в районе дома №130. По словам очевидцев, таксист словно бы задремал за рулём и по очереди въезжал в припаркованные машины. Его действия были сняты на видео.

Судя по всему, очевидцы сумели остановить неадекватного водителя и достать его из-за руля.

Большинство пользователей Сети предположили, что виновник инцидента находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждают и фотографии машины таксиста, в дверце которой видны шприцы и пакет с неизвестным содержимым.

Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося.