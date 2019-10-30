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В США сообщили об отсутствии у России денег на разработку бомбардировщика ПАК ДА

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Специалисты из США уверены, что у стратегического бомбардировщика ПАК ДА, разрабатываемого в России, нет будущего из-за ограниченного российского бюдж

Специалисты из США уверены, что у стратегического бомбардировщика ПАК ДА, разрабатываемого в России, нет будущего из-за ограниченного российского бюджета.

По мнению американских экспертов, боевые самолеты Ту-160 окажутся в итоге финальным козырем в рукаве российской авиации. Они отмечают, что хоть российские власти и заявляют о введении новейших бомбардировщиков в эксплуатацию уже через 9 лет, однако в действительности проект ПАК ДА никогда не будет завершен.

Причиной невозможности реализации данной военной программы является низкая стоимость нефти, которая не позволяет РФ расширить свой военный бюджет. Напоминаем, что новые стратегические бомбардировщики, по планам российских военных, должны будут заменить текущие Ту-95 и Ту-160.

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