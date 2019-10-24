Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Сети опубликовано архивное фото Юлии Началовой и Жанны Фриске

Дата:
На одной из фанатских страничек в Instagram было опубликовано фото Жанны Фриске с Юлией Началовой. Снимок сделан в то время, когда Началова была берем

На одной из фанатских страничек в Instagram было опубликовано фото Жанны Фриске с Юлией Началовой.

Снимок сделан в то время, когда Началова была беременна дочерью Верой, которой сейчас уже 12 лет. На фото Фриске, ослепительно улыбаясь, гладит по животе Юлию.

В комментариях поклонники певиц сообщили, что фотография прекрасна и трогательна, но в то же время очень тяжёлая — ни Фриске, ни Началовой, которые на снимке выглядят такими жизнерадостными, уже нет в живых, и они обе оставили своих детей без матерей.

Ни одна из женщин на тот момент даже не подозревала о своём будущем страшном диагнозе. В июне 2015 года Жанна скончалась от рака мозга, а Юлия, после нескольких лет страдания от подагры, умерла в марте 2019 года от заражения крови.

Новости по теме:

  1. Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой
  2. Елизавета II убрала фотографию принца Гарри и Меган Маркл
  3. Алла Сурикова рассказала о романе между Еленой Прокловой и Андреем Мироновым

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Власти Новосибирска обязали поликлинику выплатить зарплаты медсестрам

Великобритания, Франция и США обсудили удар по Сирии

СМИ выяснили о содержании разговора пилотов Ан-148 перед падением

Disney перенесла премьеру второго «Аватара»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках