В Сети опубликовано архивное фото Юлии Началовой и Жанны Фриске

На одной из фанатских страничек в Instagram было опубликовано фото Жанны Фриске с Юлией Началовой.

Снимок сделан в то время, когда Началова была беременна дочерью Верой, которой сейчас уже 12 лет. На фото Фриске, ослепительно улыбаясь, гладит по животе Юлию.

В комментариях поклонники певиц сообщили, что фотография прекрасна и трогательна, но в то же время очень тяжёлая — ни Фриске, ни Началовой, которые на снимке выглядят такими жизнерадостными, уже нет в живых, и они обе оставили своих детей без матерей.

Ни одна из женщин на тот момент даже не подозревала о своём будущем страшном диагнозе. В июне 2015 года Жанна скончалась от рака мозга, а Юлия, после нескольких лет страдания от подагры, умерла в марте 2019 года от заражения крови.