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ТЕХНОЛОГИИ

В Португалии появился город, в котором работает сеть 5G

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Матозиньюш стал первым городом в Португалии с мобильной связью пятого поколения, сообщает издание «ИнфоСМИ» со ссылкой на пресс-службу опера

Матозиньюш стал первым городом в Португалии с мобильной связью пятого поколения, сообщает издание «ИнфоСМИ» со ссылкой на пресс-службу оператора мобильной связи NOS.

По словам исполнительного директора Мигеля Алмейда, покрытие осуществлялось совместно с китайской компанией Huawei. Алмейда отмечает, что, благодаря покрытию города 5G-сетью, компания получила «лабораторию» и может заниматься тестированием технологий и услуг 5G.

Кроме того, сеть поддерживается властями, другими организациями и исследовательскими центрами, которые занимаются поиском и разработкой наиболее прибыльных вариантов эксплуатации сети.
Также Алмейда считает, что становление Матозиньюш городом с полностью работающей 5G-сетью является важным событием в истории телекоммуникации Португалии. Для NOS же, в свою очередь, это событие позволяет занять ведущее место в развитии «умных городов» и 5G-сети.

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