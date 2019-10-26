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В Калининградской области 57-летний мужчина надругался над 4-летней девочкой

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В Калининграде начато уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Гурьевска. Его обвиняют в насилии над четырёхлетней девочкой. Согласно предваритель

В Калининграде начато уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Гурьевска. Его обвиняют в насилии над четырёхлетней девочкой.

Согласно предварительной информации, 19 октября подозреваемый завёл в квартиру девочку, гулявшую во дворе с сёстрами, пообещав ей сладости. После этого он надругался над ней. Спустя примерно 15 минут девочка вернулась, а потом сообщила родителям о случившемся.

Отмечается, что обвиняемый не применял насилия, однако совершённые им действия квалифицируются как насильственные, так как в силу возраста ребёнок не осознавал характер этих действий.

Выяснилось, что обвиняемый работает кочегаром в частной бане. Также оказалось, что он был судим за половое преступление, совершённое им в 80-х годах. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

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