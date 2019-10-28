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Умирающий от рака британец женился за несколько часов до смерти

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В Великобритании умирающий пациент больницы женился незадолго до своей смерти. 33-летний Гэри Смарт, житель города Нортгемптон, в июле начал плохо себ

В Великобритании умирающий пациент больницы женился незадолго до своей смерти.

33-летний Гэри Смарт, житель города Нортгемптон, в июле начал плохо себя чувствовать: он быстро терял вес, плохо спал, ощущал постоянную боль в груди. В сентября выяснилось, что у него последняя стадия рака лёгких. По словам врачей, жить Гэри оставалось несколько дней.

Желанием мужчины было умереть, находясь в браке, и церемонию бракосочетания организовали прямо в его палате. Священник объявил 31-летнюю невесту Гэри, Лауру, его женой в присутствии родственников и друзей.

Как рассказала Лаура, Гэри произнёс свадебную клятву, надел ей кольцо и поцеловал её. После этого они стали смотреть «Форсаж-8», так как автомобили были одним из увлечений мужчины. Спустя семь часов после свадьбы он скончался.

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