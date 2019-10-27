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Украинскую журналистку возмутил «хамский» стиль общения Зеленского с добровольцами

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Янина Соколова, представительница украинской прессы, опубликовала видеобращение, в котором раскритиковала Владимира Зеленского, лидера Украины, за «ха

Янина Соколова, представительница украинской прессы, опубликовала видеобращение, в котором раскритиковала Владимира Зеленского, лидера Украины, за «хамскую» речь при разговоре с добровольцами в Донбассе.

Журналистка отметила, что ей было неудобно видеть от главы государства, собирающегося вступить в НАТО и Евросоюз, столь хамское поведение. Она добавила, что не ожидала услышать при разговоре президента с националистками такие фразы как «Я тебе лох какой-то». Соколовой также не понравилось, что Зеленский постоянно обращался на «ты» с незнакомыми ему людьми.

Напоминаем, что недавно президент Украины побывал в поселке Золотое, расположенное неподалеку от линии разграничения. Там он встретился с националистами, которые отказывались уходить вместе с другими украинскими войсками. Президент на повышенных тонах потребовал от них не мешать отводу армии.

Украинскую журналистку возмутил «хамский» стиль общения Зеленского с добровольцами

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