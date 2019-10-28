Учёные рассказали о пространственно-временном туннеле в центре Млечного Пути

Команда учёных из США и Китая предположили способ, благодаря которому можно обнаружить червоточины.

Червоточинами, или «кротовыми норами» называют пространственно-временные тоннели, которые могут связывать между собой две точки как одной Вселенной, так и разных.

По мнению специалистов, такой «кротовой норой» может быть Sgr A* — находящаяся в центре Млечного Пути сверхмассивная чёрная дыра. Если предположение верно, то гравитационное воздействие объектов, расположенных по другую сторону червоточины, должны действовать на соседние от чёрной дыры звёзды.

Это воздействие и должны обнаружить учёные — например, отклонение от орбиты находящейся рядом с Sgr A* звезды. В качестве такой звезды предполагается S2, находящаяся в 17 световых часах от чёрной дыры.

Впрочем, в настоящее время обнаружить подобное отклонение не представляется возможным. Технологии, которые сумеют это сделать, появятся не раньше, чем через 10-20 лет.