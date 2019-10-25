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Танкисты из Канады назвали советский Т-72 «лучшим выбором»

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Танковый специалист из Канады отметил, что хоть танк Т-72, созданный в СССР, теснее и «грубее» боевой машины Leopard, выпущенной Германией в 1990-х го

Танковый специалист из Канады отметил, что хоть танк Т-72, созданный в СССР, теснее и «грубее» боевой машины Leopard, выпущенной Германией в 1990-х годах, однако это не мешает ему на равных бороться с ним.

Согласно словам военного эксперта, советские танки поставляли к ним из Германии. Они были оснащены прекрасным ручным электрическим насосом, который позволил бы им практически «кормиться на ходу» при прорыве к Ла-Маншу, так как большинство европейских домов в те времена отапливались керосином.

Автор материала отметил, что у советской машины не нужно было регулярно менять обрезиненные катки. Она могла без проблем запуститься даже спустя год простоя, будучи залитой водой. Специалист не уверен, что «Леопард» того периода смог бы запуститься в подобном состоянии. Он добавил, что многие танкисты из Канады посчитали Т-72 «лучшим выбором».

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