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Студент утонул в Мойке при попытке спасти шапку подруги

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В реке Мойка, расположенной в Санкт-Петербурге, утонул учащийся местного училища. Он попытался выловить из воды шапку своей подруги. В СМИ сообщают о

В реке Мойка, расположенной в Санкт-Петербурге, утонул учащийся местного училища. Он попытался выловить из воды шапку своей подруги.

В СМИ сообщают о том, что группа молодых людей гуляла по Певческому мосту, когда сильный ветер неожиданно сорвал шапку с девушки. Один из юношей решил нырнуть в реку, чтобы достать головной убор. После этого в воду прыгнул еще один студент.

Очевидцы произошедшего отмечают, что молодые люди, скорее всего, находились в нетрезвом состоянии. Прохожие смогли вытащить из реки одного из студентов. Позднее его доставили в больницу. Второй юноша, к сожалению, скончался.

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