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Сменившая имидж Марина Федункив помолодела на 20 лет

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Актриса Comedy Woman Марина Федункив поразила своих поклонников неожиданной сменой имиджа. 48-летняя Марина опубликовала селфи, на котором предстала с

Актриса Comedy Woman Марина Федункив поразила своих поклонников неожиданной сменой имиджа.

48-летняя Марина опубликовала селфи, на котором предстала с платиновыми волосами, уложенными в модную стрижку. Ранее у актрисы были светло-русые волосы.

В подписи к фото Фуденкив сообщает, что «психанула» и попросила подписчиков рассказать об их самых безумных поступках. Поклонники не только рассказали о своих действиях, но и написали множество комплиментов новому образу Марины.

По их мнению, с таким цветом волос и стрижкой актриса помолодела лет на 20 и стала выглядеть гораздо привлекательнее.

Однако, если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что новая причёска Марины является париком — вероятно, она готовится к новой роли.

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