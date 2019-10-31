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Сальма Хайек показала свою роскошную фигуру в купальнике на новых фото

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Сальма Хайек, американская киноактриса, решила порадовать своих подписчиков в «Инстаграме», опубликовав сразу две фотографии, на которых она запечатле

Сальма Хайек, американская киноактриса, решила порадовать своих подписчиков в «Инстаграме», опубликовав сразу две фотографии, на которых она запечатлена в розово-красном купальнике.

Сначала знаменитость разместила только одну фотографию, которая была сделана во время отдыха на зеленой лужайке. На ней звезда сидит на мягкой траве, поджав ноги под себя и показав поклонникам свою шикарную грудь. 53-летняя актриса отметила в подписи к снимку, что очень любит черепашек, однако никаких пресмыкающихся на кадре пользователи не увидели.

Затем Хайек показала еще один фотоснимок, на котором наконец-то можно было увидеть маленькую черепаху. Звезда отметила, что ошиблась в первый раз. На втором фото знаменитость приняла другую позу, которая в полной мере раскрывает ее идеальную фигуру.

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