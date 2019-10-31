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Пригожин объяснил огромные гонорары артистов в праздники

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Иосиф Пригожин, известный продюсер из РФ, во время беседы с журналистами объяснил, с чем связаны огромные гонорары певцов, юмористов и шоуменов в торж

Иосиф Пригожин, известный продюсер из РФ, во время беседы с журналистами объяснил, с чем связаны огромные гонорары певцов, юмористов и шоуменов в торжества и праздники.

Согласно его словам, он не видит ничего необычного в тех денежных суммах, которые получают артисты в праздничные дни. Он отметил, что эта та цена, за которую они готовы заниматься развлечением людей в такие дни как Новый год или 8 Марта, ведь им приходится лишать себя соответствующих торжеств.

Продюсер также напомнил представителям прессы, что многие любят считать доходы, забывая при этом о расходах, а ведь большая часть заработанных денег впоследствии тратится на дальнейшее развитие своего имени и бренда. На одну только съемку музыкального клипа могут уйти миллионы рублей, не говоря уже о рекламе. Поэтому Пригожин считает указываемые звездами цены справедливыми.

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