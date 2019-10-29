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При посадке в Новом Уренгое SSJ-100 столкнулся с птицей

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Пресс-служба аэропорта в Новом Уренгое сообщила о столкнувшемся с птицей во время посадки самолёте SSJ-100 авиакомпании «Ямал». Инцидент про

Пресс-служба аэропорта в Новом Уренгое сообщила о столкнувшемся с птицей во время посадки самолёте SSJ-100 авиакомпании «Ямал». Инцидент произошёл 29 октября.

В связи с произошедшим был задержан обратный рейс до Москвы до прибытия резервного самолёта. Сообщается, что задержка составила 3,5 часа, вылет состоялся в 11:17 местного времени.

По факту происшествия назначена комиссия для расследования деталей инцидента.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал — на борту самолёта находилось 73 пассажира и четыре члена экипажа. Но само воздушное судно потерпело некоторые повреждения: пострадал носовой обтекатель метеолокатора самолёта. До исправления неисправностей самолёт отстранён от полётов.

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