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Появилось видео с бегающим возле администрации Саратова кабаном

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В социальной сети ВКонтакте был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как по саратовским улицам бегает дикий кабан. Ролик был размещен 24 окт

В социальной сети ВКонтакте был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как по саратовским улицам бегает дикий кабан.

Ролик был размещен 24 октября пользователем по имени Любовь Щербакова. Женщина отметила, что кабана удалось заснять в окрестностях проспекта Энтузиастов. Вначале он бегал рядом с торговой точкой «Моя книга», ища что-то рядом с деревьями, а затем направился к администрации Заводского района.

В конце видео животное скрылось в одном из местных дворов. Следует отметить, что в Саратове в последнее время участилось появление диких кабанов. К примеру, недавно на Лесозаводской был сбит зверь, которого впоследствии пришлось пристрелить.

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