Подготовлен проект новой квантовой батареи

Исследователи опубликовали новую теорию о создании уникальной квантовой батареи, работающей на принципах квантовой механики и не допускающей потери энергии.

По словам ученых, их результаты базируются на анализе модели открытой квантовой сети, имеющей высокую структурную симметрию и выступившей в качестве «емкости» для хранения экситонной энергии. Последняя возникает при поглощении электроном фотона света с достаточным уровнем энергичности. Специалисты смогли продемонстрировать, что энергия вполне может храниться без потерь даже в открытом состоянии.

Главная сложность заключается в том, чтобы перевести квантовую сеть в состояние темной системы. Находясь в ней, она перестает взаимодействовать с окружающей средой, то есть на нее никак не влияют внешние факторы. Таким образом, в будущем производители смогут выпустить еще более энергоэффективные батареи.