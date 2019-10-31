Первые тесты новых мобильных процессоров Ryzen разочаровывают

Эксперты отмечают, что первые тесты новых мобильных процессоров Ryzen, которые будут представлены AMD в начале 2020 года, показали разочаровывающие результаты.

Новое поколение ЦП получило кодовое наименование Renoir, основано на архитектуре Zen 2 и производится по 7-нанометровому техпроцессу. В Интернете недавно были размещены первые итоги их тестирования в бенчмарке 3DMark. Однако никаких подробностей тестов представлено не было, например, не ясна даже частота GPU у одного из процессоров.

Согласно тестам, первая сборка смогла набрать 3,5 тысячи очков, вторая – 3,1 тысячи, а последняя – 2,4 тысячи баллов. Результаты не впечатляют, ведь нынешний Ryzen 5 2500U способен получить гораздо больше. Впрочем, нельзя исключать возможности, что тестировались инженерные образцы, которые не могут похвастаться стабильной производительностью.