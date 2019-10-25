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Лоукостер из Норвегии опроверг информацию о покупке SSJ-100

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Представители авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle из Норвегии опровергли сведения о приобретении несколько десятков российских лайнеров SSJ-100. Сог

Представители авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle из Норвегии опровергли сведения о приобретении несколько десятков российских лайнеров SSJ-100.

Согласно словам Астрид Маннион-Гибсон, сотрудницы перевозчика, были проведены встречи с властями РФ и изготовителем российских самолетов, однако никаких контрактов на покупку летательной техники подписано не было.

Ранее в СМИ сообщили, что производителю SSJ-100 удалось подписать соглашение с норвежской компанией о продаже сразу 40 авиалайнеров, позволив ей при этом осуществлять рейсы по транссибирскому маршруту. Перевозчик добивается подобной возможности на протяжении нескольких последних лет.

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