Губернатор Калининградской области высмеял план США по захвату региона

Антон Алиханов, глава Калининградской области, считает план по захвату региона силами НАТО настоящей фантастикой, авторам которой необходимо выдать премию.

Согласно словам губернатора, ему уже надоело давать комментарии на глупости, высказанные в Соединенных Штатах. Он добавил, что у них имеется специальная премия за фантастическую литературу и ее точно нужно выдать «экспертам», придумавшим план по захвату Калининграда в случае конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией.

Соответствующий план был разработан одной из американских неправительственных организаций. Он направлен на защиту балтийских государств. В нем отмечается, что при вооруженном столкновении с российскими силами странам НАТО нужно постараться захватить Калининградскую область.

6 сентября сотрудники Принстонского университета опубликовали видео со сценарием ядерной войны между США и Россией.