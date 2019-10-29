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Две болельщицы во время бейсбольного матча обнажили грудь

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27 октября на матче финальной серии Главной лиги бейсбола, в рамках которого встретились «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс»,

27 октября на матче финальной серии Главной лиги бейсбола, в рамках которого встретились «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс», две болельщицы решили привлечь к себе внимание радикальным способом.

Находящиеся на трибунах девушки подняли свои футболки и оголили грудь, стараясь в этот момент попасть на камеры. И им это удалось — они были показаны в прямой трансляции на канале Fox Sports. Видеозапись с обнажёнными девушками разошлась по Сети и стала популярной, и вскоре они признались в содеянном.

Болельщицами оказались Instagram-модели Джулия Роуз и Лорен Саммер. Вскоре они получили официальный письма, в котором Главная лига бейсбола уведомляла их о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых Лигой.

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