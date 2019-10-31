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Девушка-арбитр показала футболисту жёлтую карточку, чтобы сделать селфи

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В Хайфе 29 октября состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Израиля. В том числе, на поле вышли многие легендарные игроки. На стадионе пр

В Хайфе 29 октября состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Израиля. В том числе, на поле вышли многие легендарные игроки.

На стадионе присутствовало около 28 тысяч зрителей, игра закончилась счётом 4:2 в пользу бразильцев.

Во втором тайме произошёл интересный эпизод. Женщина-арбитр Лилах Асулин остановила игру и продемонстрировала Кака желтую карточку после его фола на сопернике. После того, как футболист подошёл к ней, девушка достала телефон и сняла с легендой совместное селфи.

Полученная фотография была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Израильской футбольной ассоциации. В подписи в шутку указывается, что эта жёлтая карточка стала самой оправданной за всю историю.Девушка-арбитр показала футболисту жёлтую карточку, чтобы сделать селфи

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