Американский боец набросился на судью после поражения на турнире Bellator

Маркус Сурин, боец MMA из Соединенных Штатов, накинулся на судью в рамках поединка со своим соотечественником Девином Пауэллом, прошедшем на турнире Bellator 232.

Бой между американскими спортсменами состоялся вчера ночью в городе Анкасвилл (США). В первом раунде бойцы дрались друг с другом практически на равных, однако в следующем Пауэлл смог успешно провести удушающий прием, из-за чего его соперник потерял сознание на несколько секунд.

Рефери разнял бойцов, а затем остановил бой. Однако пришедший в себя Сурин неожиданно схватил судью за ногу и не отпускал ее в течение несколько секунд. Затем он понял, что поединок закончился и отпустил арбитра.