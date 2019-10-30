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Алена Водонаева сравнила Елену Малышеву с Анастасией Волочковой

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Модель Алена Водонаева считает, что телеведущая Елена Малышева повела себя как бывшая балерина Анастасия Волочкова, когда решила опубликовать видео со

Модель Алена Водонаева считает, что телеведущая Елена Малышева повела себя как бывшая балерина Анастасия Волочкова, когда решила опубликовать видео со своей госпитализацией.

Напоминаем, что в минувшую среду, 23 октября, у ведущей неожиданно увеличилось артериальное давление. Она сразу же вызвала медиков, которые постарались стабилизировать состояние знаменитости. Затем они посоветовали ей отправиться в больницу, чтобы сдать несколько анализов. Малышева не стала отказывать им, сняв при этом весь процесс на видео, а затем разместив его в соцсети «Инстаграм».

Водонаева считает, что ради повышения своих рейтингов и известности многие звезды готовы пойти на что угодно. Экс-участница «Дома-2» добавила, что ведущая повела себя, как обычный блогер, снимающий на камеру даже обычный порез пальца. Поэтому она отметила, что Малышева «повела себя недостойно».

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