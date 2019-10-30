Алена Водонаева сравнила Елену Малышеву с Анастасией Волочковой

Модель Алена Водонаева считает, что телеведущая Елена Малышева повела себя как бывшая балерина Анастасия Волочкова, когда решила опубликовать видео со своей госпитализацией.

Напоминаем, что в минувшую среду, 23 октября, у ведущей неожиданно увеличилось артериальное давление. Она сразу же вызвала медиков, которые постарались стабилизировать состояние знаменитости. Затем они посоветовали ей отправиться в больницу, чтобы сдать несколько анализов. Малышева не стала отказывать им, сняв при этом весь процесс на видео, а затем разместив его в соцсети «Инстаграм».

Водонаева считает, что ради повышения своих рейтингов и известности многие звезды готовы пойти на что угодно. Экс-участница «Дома-2» добавила, что ведущая повела себя, как обычный блогер, снимающий на камеру даже обычный порез пальца. Поэтому она отметила, что Малышева «повела себя недостойно».