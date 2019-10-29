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45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

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Актриса Амалия Мордвинова уже несколько лет живёт в США и увидеть её на светских мероприятиях можно довольно редко. Сейчас 45-летняя Амалия не занимае

Актриса Амалия Мордвинова уже несколько лет живёт в США и увидеть её на светских мероприятиях можно довольно редко.

Сейчас 45-летняя Амалия не занимается актёрской деятельностью, а стала поэтессой. Недавно она организовала творческую встречу со своими поклонниками, на которой её сфотографировали.

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать. Мнения о новом образе Амалии разошлись — некоторые посчитали, что без макияжа поэтесса выглядит намного старше своего возраста и даже похожа на Бабу-Ягу.

Верные поклонники иного мнения — они считают, что Амалия сохранила свою естественную красоту и пластические операции и «уколы красоты» ей ни к чему.

Возвращаться же в Россию, по словам друзей Мордвиновой, она не намерена — сейчас она весьма счастлива и в США.

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