212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

На днях состоялся дебютный боя 31-летнего Дениса Вильданова, весящего 212 килограмм.

Его соперником выступил 29-летний Арнольд Величко, про которого известно, что его вес составляет 146 килограмм. Для Арнольда этот бой также стал дебютным в ММА.

Поединок был завершён практически сразу после начала — уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.

Вильданов ранее занимался регби и пауэрлифтингом, вероятно, поэтому бой не продлился долго. Впрочем, было выражено мнение, что, несмотря на достаточно успешное начало, особой известности и продвижения в карьере Вильданов не получит, так как начало в 31 год всё же считается достаточно поздним.