Жители Тулы запечатлели на видео падающий с неба неопознанный объект

В социальных сетях был размещен видеоролик, снятый жителями Тулы и демонстрирующий падение с неба неопознанного объекта, оставляющего за собой хорошо заметный шлейф.

Большинство пользователей не смогли сказать, что именно запечатлено на видео, однако некоторые отметили, что речь может идти о метеорологическом зонде. Он представляет собой беспилотный аэростат, предназначенный для анализа атмосферы, а также состоящий из шара, заполненного гелием, и сложного оборудования.

Вот только подобные зонды перемещаются на значительной высоте – около 30-40 тысяч метров, поэтому не понятно, что он делал прямо над Тулой. Возможно, случилась разгерметизация шара, из-за чего зонд начал быстро падать вниз.