Здесь рождаются новости.
Главная
КОСМОС

Жители Тулы запечатлели на видео падающий с неба неопознанный объект

Дата:
В социальных сетях был размещен видеоролик, снятый жителями Тулы и демонстрирующий падение с неба неопознанного объекта, оставляющего за собой хорошо

В социальных сетях был размещен видеоролик, снятый жителями Тулы и демонстрирующий падение с неба неопознанного объекта, оставляющего за собой хорошо заметный шлейф.

Большинство пользователей не смогли сказать, что именно запечатлено на видео, однако некоторые отметили, что речь может идти о метеорологическом зонде. Он представляет собой беспилотный аэростат, предназначенный для анализа атмосферы, а также состоящий из шара, заполненного гелием, и сложного оборудования.

Вот только подобные зонды перемещаются на значительной высоте – около 30-40 тысяч метров, поэтому не понятно, что он делал прямо над Тулой. Возможно, случилась разгерметизация шара, из-за чего зонд начал быстро падать вниз.

Новости по теме:

  1. Российский робот Федор не влез в люк корабля «Союз»
  2. Ученые не могут объяснить природу происхождения загадочных вспышек на Луне
  3. Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые рассказали о судьбе Земли без Марса

Доказана возможность существования планеты Калгаш из «Прихода ночи» Айзека Азимова

NASA показало лучшие проекты по строительству жилья на Марсе

Загадочный «Глаз Сахары» привлек внимание пользователей Google Maps

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках