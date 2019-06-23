Житель Монтаны обнаружил в своем шкафу спящего медведя

Сонный медведь, искавший удобное место для отдыха, напугал одну американскую семью, проживающую в штате Монтана, в пятницу, 21 июня, рано утром.

В офисе шерифа округа Миссула ответили на звонок 911 в 5:45 утра, после того как кто-то сообщил о том, что черный медведь проник в их дом в Батлер-Крик.

Добравшись до места происшествия, помощники шерифа обнаружили, что медведю каким-то образом удалось открыть входную дверь и закрыть ее изнутри. Оказавшись в ловушке, медведь, как сообщается в СМИ, повредил сени, прежде чем «решил, что устал».

По словам стражей правопорядка, после этого медведь забрался на верхнюю полку шкафа и заснул.

Помощники шерифа попытались привлечь внимание медведя извне, но животное просто «медленно потянулось, зевнуло и без удовольствия посмотрело на дверь».

Дальнейшие попытки выманить медведя оказались безуспешными, поэтому было решено вызвать специалистов Департамента рыб, дикой природы и парков Монтаны, чтобы они усыпили животное для его безопасной транспортировки.

«Это еще одна веская причина для того чтобы закрывать двери своего дома, поскольку у нас есть неподтвержденные сообщения о том, что он попробовал уснуть в двух других шкафах, прежде чем решил, что это кладовая самая удобная (шучу)! А если серьезно, то запирайте свое жилище! – пошутил шериф в опубликованном посте на Facebook.