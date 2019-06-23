Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

Житель Монтаны обнаружил в своем шкафу спящего медведя

Дата:
Сонный медведь, искавший удобное место для отдыха, напугал одну американскую семью, проживающую в штате Монтана, в пятницу, 21 июня, рано утром. В офи

Сонный медведь, искавший удобное место для отдыха, напугал одну американскую семью, проживающую в штате Монтана, в пятницу, 21 июня, рано утром.

В офисе шерифа округа Миссула ответили на звонок 911 в 5:45 утра, после того как кто-то сообщил о том, что черный медведь проник в их дом в Батлер-Крик.

Добравшись до места происшествия, помощники шерифа обнаружили, что медведю каким-то образом удалось открыть входную дверь и закрыть ее изнутри. Оказавшись в ловушке, медведь, как сообщается в СМИ, повредил сени, прежде чем «решил, что устал».

По словам стражей правопорядка, после этого медведь забрался на верхнюю полку шкафа и заснул.

Помощники шерифа попытались привлечь внимание медведя извне, но животное просто «медленно потянулось, зевнуло и без удовольствия посмотрело на дверь».

Дальнейшие попытки выманить медведя оказались безуспешными, поэтому было решено вызвать специалистов Департамента рыб, дикой природы и парков Монтаны, чтобы они усыпили животное для его безопасной транспортировки.

«Это еще одна веская причина для того чтобы закрывать двери своего дома, поскольку у нас есть неподтвержденные сообщения о том, что он попробовал уснуть в двух других шкафах, прежде чем решил, что это кладовая самая удобная (шучу)! А если серьезно, то запирайте свое жилище! – пошутил шериф в опубликованном посте на Facebook.

Новости по теме:

  1. Новые методы изучения северных сияний позволили увидеть истинный масштаб магнитных бурь
  2. Миллиардер пожертвовал $189 миллионов на изучение искусственного интеллекта
  3. Шесть самых нетипичных профессий, актуальных на сегодняшний день

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Археологи выяснили, что первые в Европе орудия из кости делали неандертальцы

Похотливые туристы стекаются в тематический парк для взрослых с виртуальным порно

Канадские ученые подтвердили существование Снежного человека

Обнаружен последний американский трансатлантический корабль рабовладельцев

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках