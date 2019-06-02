Женщины и мужчины хотят, чтобы секс длился именно столько

Сайт знакомств Saucy Dates организовал необычное исследование. Участникам предлагалось ответить на два вопроса: о реальной длительности секса и о том, сколько бы они желали тратить на него времени в идеале.

В опросе приняли участие около 4000 мужчин и женщин. По итогам исследования выяснилось, что мужчины хотели бы тратить на занятие сексом в среднем 25 минут и 43 секунды, а женщины чуть-чуть больше — 25 минут и 51 секунду. По мнению экспертов, практически совпадение во времени длительности секса является хорошим знаком.

Однако в реальности дела обстоят намного более печально — средняя время, затрачиваемое на любовные ласки, намного меньше. По словам медиков, оно и вовсе составляет от двух до пяти минут.

Специалисты советуют не разочаровываться насчёт времени, а полностью отдаваться процессу, и при необходимости идти на второй заход.