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Жена Владимира Зеленского показала, как выглядела в юности

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена опубликовала серию фото в Instagram, где она снята в юности. На кадрах вместе с ней присутствует и

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена опубликовала серию фото в Instagram, где она снята в юности.

На кадрах вместе с ней присутствует и её подруга Ирина Пикалова, дружба с которой началась ещё в студенческие времена и продолжается до сих пор. В подписи к снимкам Елена рассуждает о дружбе и искренности в отношениях между людьми, которую считает наиболее важной для создания крепких связей.

Публикация с подобной темой связана с Международным днём дружбы, который отмечается 9 июня. Многие подписчики поддержали мнение Елены, пост за сутки набрал около 120 тысяч «лайков». Некоторые отметили, что супруга Зеленского выгодно отличается от жены Порошенко своей открытостью, искренностью и простотой.

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