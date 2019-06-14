Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

«Мисс-Москва-2015» Оксана Воеводина в ноябре 2018 вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Ради своей жены королю даже пришлось отречься от престола — подданные не поддержали его решение жениться на иностранке.

Незадолго до свадьбы Оксана приняла веру Мухаммада и взяла себе имя Рихана, начала молиться и регулярно посещать мечеть. Также она удалила все свои страницы в соцсетях. Однако недавно Оксана вернулась в Instagram с новостью о том, что 21 мая стала мамой, родив супругу наследника. На днях она впервые опубликовала фотографию сына и поделилась своими эмоциями и ощущениями в роли матери.

Подписчики со всего мира на разных языках поздравили новоиспечённых родителей и пожелали им счастливой и крепкой семьи.