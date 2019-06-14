Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

Дата:
«Мисс-Москва-2015» Оксана Воеводина в ноябре 2018 вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Ради своей жены королю даже пришлось отречься

«Мисс-Москва-2015» Оксана Воеводина в ноябре 2018 вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Ради своей жены королю даже пришлось отречься от престола — подданные не поддержали его решение жениться на иностранке.

Незадолго до свадьбы Оксана приняла веру Мухаммада и взяла себе имя Рихана, начала молиться и регулярно посещать мечеть. Также она удалила все свои страницы в соцсетях. Однако недавно Оксана вернулась в Instagram с новостью о том, что 21 мая стала мамой, родив супругу наследника. На днях она впервые опубликовала фотографию сына и поделилась своими эмоциями и ощущениями в роли матери.

Подписчики со всего мира на разных языках поздравили новоиспечённых родителей и пожелали им счастливой и крепкой семьи.

Новости по теме:

  1. Ирина Шейк в мини гуляет по Флоренции
  2. Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
  3. Зоя Бербер приняла участие в откровенной фотосессии

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Сеть шокировало видео с «голыми танцами» в лагере смерти в Польше (18+)

Последнее видео с пропавшего «Востока» оказалось с другого судна

В Москве мужчину забили камнями до смерти

СМИ заподозрили Пентагон в намеренном занижении эффективности российской ПВО

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках